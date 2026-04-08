Angela Parente è consigliera regionale | prima volta storica per Castel Volturno

Angela Parente è entrata ufficialmente nel consiglio regionale, sostituendo Giovanni Zannini, sospeso dalle sue funzioni. L'ingresso si è verificato oggi, 8 aprile, presso il Centro Direzionale. Parente, ex assessore di Castel Volturno, ha così fatto il suo ingresso in assemblea, segnando un momento storico per la città, che per la prima volta vede un rappresentante locale sedersi tra i consiglieri regionali.

Angela Parente, ex assessore di Castel Volturno, è ufficialmente consigliera regionale. Nell'Assise di oggi (8 aprile) ha fatto il suo ingresso nella sede del Centro Direzionale al posto di Giovanni Zannini, sospeso dalle sue funzioni di consigliere regionale in seguito al provvedimento di. 🔗 Leggi su Casertanews.it De Bruyne torna a Castel Volturno per la prima volta dopo l'infortunioIl Napoli, all'indomani della sconfitta della New Balance Arena con l'Atalanta, è tornato ad allenarsi a Castelvolturno in vista del prossimo match... Napoli, il tecnico torna a Castel Volturno: l’ultima volta 4 anni fa!Ci sarà un gradito ritorno nella prossima settimana per quanto riguarda il Napoli. Temi più discussi: Zannini sospeso: in Consiglio regionale subentra Angela Parente; Zannini sospeso, in Consiglio entra Angela Parente; Zannini sospeso, fissato il consiglio regionale per decretare la 'supplenza' di Parente; Caserta / Napoli. Sarà discussa domani in Consiglio regionale la sospensione di Giovanni Zannini: al suo posto pronta la prima dei non eletti in Forza Italia, Angela Parente. REGIONE - Zannini sospeso da consigliere, da oggi Angela Parente subentra come ‘supplente’14:05:18 E’ stata formalizzata questa mattina la sospensione da consigliere regionale del più votato della provincia di Caserta Giovanni Zannini dopo l’inchiesta che lo ha travolto per la quale ha il ... casertafocus.net Zannini sospeso: in Consiglio regionale subentra Angela ParenteDopo la conferma del Riesame del provvedimento cautelare nei confronti del politico casertano, mercoledì in aula arriva al suo posto l'assessore di Castel Volturno ... rainews.it Buonasera, ho trovato un portafoglio al nome di Ricci Angela nel parcheggio di effepiù. Se qualche parente o conoscente la riconosce, la avverta e mi contatti su Messenger. Grazie - facebook.com facebook