In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile 2026, la regione Campania ha avviato diverse iniziative. L’attenzione si concentra sia sulla ricerca scientifica condotta nelle università di Napoli, sia su interventi pratici per la salvaguardia delle coste e la gestione dei rifiuti sul territorio. La giornata si svolge con manifestazioni e attività rivolte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione di pratiche sostenibili.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che cade oggi 22 aprile 2026, la Campania si attiva con un programma diversificato che spazia dai vertici accademici di Napoli alle iniziative territoriali per la tutela delle coste e dei rifiuti. Mentre il mondo celebra questa ricorrenza nata nel 1970 e ormai presente in oltre 190 nazioni per affrontare crisi climatiche e perdita di biodiversità, il territorio campano trasforma la mobilitazione simbolica in un impegno concreto tra ricerca scientifica, gestione ambientale e formazione giovanile. Il cuore scientifico a Monte Sant’Angelo e i dibattiti sulla sostenibilità urbana. Napoli si conferma protagonista del fronte della conoscenza con l’Università Federico II che ha scelto il Centro Congressi di Monte Sant’Angelo come sede principale per gli approfondimenti tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania per la Terra: scienza e azione tra ricerca e tutela

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