La Commissione parlamentare per le Questioni regionali effettuerà un sopralluogo nella regione meridionale questo giovedì 23 aprile. L’obiettivo è visitare le aree montane e interne di due province, con l’intento di analizzare le criticità che interessano queste zone. La visita si inserisce in un percorso di approfondimento riguardo alle condizioni territoriali e alle eventuali problematiche presenti in queste aree.

La Commissione parlamentare per le Questioni regionali si recherà in Campania questo giovedì 23 aprile per un sopralluogo volto a esaminare le criticità che colpiscono le zone montane e le aree interne della regione. L’agenda istituzionale prevede due momenti di confronto cruciali: la mattinata sarà dedicata al territorio di Benevento, mentre il pomeriggio si sposterà verso la provincia di Avellino, con l’obiettivo di raccogliere istanze dirette per orientare l’attività legislativa nazionale sulla coesione territoriale. Il percorso istituzionale tra Benevento e Avellino. La missione avrà inizio alle ore 10.00 presso la sede della Prefettura di Benevento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, missione in Irpinia e Sannio: si salva il territorio

Notizie correlate

Meteo migliora in Campania ma resta l’allerta in Irpinia e SannioTempo di lettura: < 1 minutoLa perturbazione meteorologica che ha interessato la Campania sta via via lasciando la regione e le condizioni...

Anci Campania, FdI Sannio: “Congratulazioni ad Agostinelli, riconoscimento importante per il territorio”Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime le più vive congratulazioni per l’elezione di Carmine...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione in Campania, focus su aree interne e spopolamento; La commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione a Benevento.

Missione parlamentare in CampaniaGiovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania, con due tappe istituzionali a Benevento e Avellino, nell’ambito dell’attività di approfondimento ... irpinia24.it

Automotive: Ricci (Cgil Campania), Indotto Irpinia non può subire sorte StellantisLa prossima settimana la Regione convocherà i sindacati di categoria sulle crisi dell'industria. Ci auguriamo che il Governo si renda conto che non è possibile che l'automotive possa andare avanti ... ansa.it

Gestione illecita di reflui: sequestrata azienda bufalina a Capaccio Paestum - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook

CI VEDIAMO DOMANI IN CAMPANIA. Prima a Napoli e poi a Salerno. Il futuro cù sole n'copp! x.com