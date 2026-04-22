Negli ultimi tempi si è assistito a un ritorno dei calzini colorati, un accessorio che fino a poco tempo fa era considerato un dettaglio trascurabile o addirittura un errore di stile. Questa tendenza si sta diffondendo sempre di più, portando i calzini a diventare un elemento visibile e spesso protagonista di look casual e anche più curati. La scelta dei colori e delle fantasie sembra conquistare un pubblico sempre più ampio, trasformando un elemento di abbigliamento semplice in un segno distintivo.

Per anni relegati a dettaglio invisibile, o peggio, errore di stile, i calzini colorati sono tornati sotto i riflettori. E non in punta di piedi. Basta uno sguardo a qualsiasi look costruito con gonna, sandali o décolleté per capire dove cade subito l’occhio: proprio lì, tra scarpa e orlo. Indossare i calzini in modo “inaspettato” è diventato un gesto stilistico di tendenza. E se il bianco resta una certezza, la moda ha iniziato a cercare alternative capaci di aggiungere carattere senza complicare troppo il gioco dello styling. Non è un caso che anche le passerelle abbiano intercettato questo desiderio di brio, lasciando proprio che fosse un accessorio così quotidiano a conquistare la scena.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Calzini colorati, in o out? La tendenza parte dai piedi

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