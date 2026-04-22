Calhanoglu Inter intesa in arrivo | il turco conferma la volontà di continuare in nerazzurro

Da calcionews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Hakan Calhanoglu ha confermato la volontà di proseguire con l’Inter, lasciando intendere di essere favorevole al rinnovo di contratto. I dirigenti nerazzurri stanno lavorando per definire l’accordo, che dovrebbe portare a un’intesa formale nelle prossime settimane. Il centrocampista turco resta un elemento chiave nel progetto tecnico della squadra, e le trattative sembrano essere in una fase avanzata.

Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi-multa. Cosa sta succedendo Chivu vs Conte, Pedullà non ha dubbi: «Uno cresce e vince, l’altro si lamenta». Il punto che cambia la prospettiva Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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