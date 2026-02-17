Tegola Calhanoglu | l’Inter perde il turco per la trasferta di Champions a Bodo
Calhanoglu si infortuna durante l’allenamento e salta la partita di Champions contro il Bodo, lasciando i nerazzurri senza il suo centrocampista più esperto. L’incidente si è verificato ieri mattina, mentre il giocatore si stava preparando per la trasferta in Norvegia, e rischia di compromettere le scelte di formazione di Chivu.
L’ Inter di Cristian Chivu perde il suo riferimento più prezioso nel momento cruciale della stagione europea. Hakan Calhanoglu è costretto a un nuovo forfait forzato alla vigilia dell’andata degli spareggi di Champions League contro il BodoGlimt, in programma mercoledì 18 febbraio in Norvegia. Il centrocampista turco, reduce da un travagliato rientro lampo nel Derby d’Italia contro la Juventus, ha accusato un risentimento muscolare che impone prudenza assoluta allo staff medico nerazzurro, privando la compagine milanese della propria fonte primaria di gioco nella delicata trasferta artica. Analisi del trauma: tra logorio fisico e cautela tattica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Infortunio Calhanoglu, brutta tegola a San Siro per l’Inter che perde il centrocampista turco dopo appena 9 minuti di gioco contro il Liverpool
Brutta tegola per l’Inter: Hakan Calhanoglu si infortuna gravemente dopo appena 9 minuti di gioco contro il Liverpool, complicando la partita e mettendo a rischio le sorti della squadra in Champions League.
Infortunio Calhanoglu, il turco si deve fermare: l’Inter lo perde anche per le sfide decisive in Champions
Hakan Calhanoglu dell'Inter si è infortunato, con un'assenza prevista di circa venti giorni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
