Calciomercato Milan i rossoneri non mollano Goretzka | filtra ottimismo

Sul fronte del calciomercato, il Milan mostra interesse per il centrocampista tedesco, con segnali positivi provenienti dalla trattativa. Le fonti riferiscono che la società rossonera mantiene un atteggiamento fiducioso e sta lavorando per portare avanti l'operazione. Le discussioni tra le parti coinvolte continuano e, al momento, non ci sono stati annunci ufficiali o accordi definitivi. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.

Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione legata al Milan e al centrocampista tedesco Leon Goretzka. Come sappiamo, il giocatore va in scadenza di contratto a giugno e, di conseguenza, porrà fine alla propria avventura con il Bayern Monaco, durata ben 8 lunghe stagioni (dal 2018). Quest'oggi, però, arrivano notizie ancora più positive. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in questo momento il Milan avrebbe rafforzato ulteriormente i contatti con l'entourage del giocatore e si troverebbe più avanti rispetto alla concorrenza. Il tutto, ovviamente, risulta essere anche un segnale positivo per il futuro di Max Allegri, messo in dubbio nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: filtra ottimismo Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: la situazione Calciomercato Milan, dal Brasile: “I rossoneri non mollano Andrè”Nonostante le trattative sembra si siano arrestate, il Milan non ha ancora mollato ad Andrè e sta valutando di effettuare una nuova offerta al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Milan: Gila, c’è il contatto con la Lazio; Calciomercato Milan, occhi su Sorloth: l'idea dei rossoneri per portarlo a Milanello; Milan, Sorloth sorpassa Lewandowski: il piano dei rossoneri e le alternative; Calciomercato Milan, i nomi del dopo-Allegri. Calciomercato Milan, chi sarà il nuovo attaccante dei rossoneri in vista della prossima stagione? Allegri traccia il profilo, ecco tutti i nomiCalciomercato Milan, chi sarà il nuovo attaccante dei rossoneri in vista della prossima stagione? Allegri traccia il profilo, ecco tutti i nomi ... calcionews24.com Calciomercato Milan: Zaniolo in orbita rossoneraIl nome di Nicolò Zaniolo sta tornando in auge. Dopo periodo bui per il centrocampista italiano è tornato a splendere il sole. L'aria di ... calcioline.com #Calciomercato @acmilan, @MarioGila00 grande obiettivo per la difesa: passi in avanti con l’entourage - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com Quale attaccante arriverà al AC Milan nel #calciomercato estivo 2026 Il Corriere della Sera oggi in edicola ha fatto 3 nomi di bomber che piacciono al mister Max #Allegri. Leggete l'articolo nel primo commento per tutte le info - facebook.com facebook