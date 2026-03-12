Calciomercato Milan dal Brasile | I rossoneri non mollano Andrè

Sul calciomercato del Milan, arrivano novità dal Brasile riguardo a Andrè. Nonostante le voci di una possibile interruzione delle trattative, i rossoneri continuano a mostrare interesse per il giocatore. Le fonti brasiliane indicano che il club non ha rinunciato e mantiene aperta la possibilità di portarlo a Milano. La situazione rimane in evoluzione e i dettagli sui prossimi passi non sono ancora noti.

Nonostante le trattative sembra si siano arrestate, il Milan non ha ancora mollato ad Andrè e sta valutando di effettuare una nuova offerta al Corinthians, club brasiliano. Secondo quanto riferito da ESPN Brasil, il Milan starebbe pensando di continuare la trattativa con, appunto, una nuova offerta. Il diavolo, inizialmente, pensava di aver chiuso l'affare con 17 milioni di euro, bonus compresi per il 70% del cartellino, con il restante 30% che appartiene al giocatore. Il club brasiliano, inoltre, vorrebbe provare a blindare il giovane, tenendolo ancora un po' di tempo rinnovandogli il contratto con il relativo adeguamento di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

