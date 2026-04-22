Il Milan sta seguendo con attenzione la situazione di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000 attualmente in forza alla Lazio. Nelle ultime settimane sono stati registrati progressi nelle trattative con l’entourage del giocatore. La società rossonera punta a rafforzare il reparto difensivo per la prossima stagione, mentre il giocatore si trova in una fase di valutazione del proprio futuro.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan non molla la presa su Mario Gila della Lazio: è lui, il difensore centrale spagnolo classe 2000, il grande obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto nella sessione estiva di calciomercato. E, a tal proposito, ci sono stati passi avanti nell'operazione con l'entourage del numero 34 biancoceleste. Il Milan, per il 'CorSport', attende la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League per dare vita ad una serie di operazioni in entrata e, tra i primi affari in ballo, c'è proprio l'affare Gila. L'ex Real Madrid è gradito al tecnico Massimiliano Allegri: dopo quattro anni nella Capitale e nel campionato italiano, ha la giusta esperienza per entrare a far parte della rosa rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Gila grande obiettivo per la difesa: passi in avanti con l’entourage

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