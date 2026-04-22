Calciomercato Inter LIVE | suggestione Stones per i nerazzurri? Sono ben tre i giocatori seguiti nel Como Ecco i motivi della permanenza di Calhanoglu

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono diverse voci: si parla di un possibile interesse per un difensore inglese e di tre giocatori osservati nel Como. Nel frattempo, si continuano a seguire le mosse di Calhanoglu, con alcune ragioni ufficiali sulla sua permanenza in squadra. La sessione di mercato è aperta e le trattative sono in corso, con incontri e incontri già conclusi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 22 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: suggestione Stones per i nerazzurri? Sono ben tre i giocatori seguiti nel Como. Ecco i motivi della permanenza di Calhanoglu BOMBA!!!CALCIOMERCATO INTER!!MAROTTA CORRE AI RIPARI E SPINGE PER L’ARRIVO DEL FENOMENO SPAGNOLO!!! Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Sono ben tre i giocatori seguiti nel Como. Ecco i motivi della permanenza di Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Ultimissime Inter LIVE: Occhi puntati su ben tre giocatori del Como. Le condizioni di Bastoni e Lautarodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Corriere dello Sport – Inter, la lista di mercato per Chivu: Koné, Palestra, Vicario e… tutti i nomi; Calciomercato, Inter a un passo dallo scudetto e le big già al lavoro sulla prossima stagione. Le mosse che possono movimentare l’estate; CdS – Inter, Nico Paz da tempo oggetto dei desideri: si può fare solo se…; Calciomercato Inter LIVE | suggestione Nico Paz Perrone obiettivo concreto a centrocampo. Inter, due cessioni per un acquisto. E il vice gratis | INTERLIVERivoluzione in ottica calciomercato Inter a destra. Via Dumfries e Henrique, dentro Palestra e uno svincolato: Celik, Mingueza o Carvajal ... interlive.it Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Calciomercato Inter L’ultima idea dei nerazzurri - facebook.com facebook