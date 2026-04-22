Calciomercato Inter LIVE | Sono ben tre i giocatori seguiti nel Como Ecco i motivi della permanenza di Calhanoglu

Sul fronte del calciomercato, l’Inter sta monitorando con attenzione tre giocatori che militano nel Como. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci sulla volontà di mantenere in rosa Calhanoglu, con i motivi di questa scelta che sarebbero già noti ai vertici del club. La sessione di trattative prosegue con incontri e negoziati in corso, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle strategie di mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 22 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Sono ben tre i giocatori seguiti nel Como. Ecco i motivi della permanenza di Calhanoglu Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Occhi puntati su ben tre giocatori del Como. Le condizioni di Bastoni e Lautarodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter LIVE: Sono ben tre i profili per migliorare la difesa nerazzurradi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Calciomercato Inter: quanto costa Palestra e perché il futuro di Dumfries è in bilico; Calciomercato Monza – Con la serie A arriva De Vrij: trattative live in corso; Dove vedere Como-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni. Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Calciomercato Inter, svolta Bastoni: coinvolto in un altro scambioNuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. Per Bastoni il Barcellona offre uno tra Bardghji e Yaakobishvili ... interlive.it Calciomercato Roma, proseguono i contatti con Celik: Inter sullo sfondo in caso di mancato rinnovo: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Celik - facebook.com facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com