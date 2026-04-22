Calciomercato Inter Chivu dà il via libera alla rivoluzione | partono in tre! I nomi

Nel calciomercato dell'Inter, Chivu ha confermato che tre giocatori sono fuori dal progetto e potranno essere ceduti. Si tratta di Frattesi, Mkhitaryan e Acerbi, i cui nomi sono stati annunciati come partenti ufficiali. La società sta dunque pianificando una rivoluzione nella rosa, con l'obiettivo di introdurre nuovi elementi nelle prossime settimane. La decisione segue le valutazioni tecniche e le strategie di mercato già avviate.