Calciomercato Inter Chivu dà il via libera alla rivoluzione | partono in tre! I nomi
Nel calciomercato dell'Inter, Chivu ha confermato che tre giocatori sono fuori dal progetto e potranno essere ceduti. Si tratta di Frattesi, Mkhitaryan e Acerbi, i cui nomi sono stati annunciati come partenti ufficiali. La società sta dunque pianificando una rivoluzione nella rosa, con l'obiettivo di introdurre nuovi elementi nelle prossime settimane. La decisione segue le valutazioni tecniche e le strategie di mercato già avviate.
di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Chivu ha dato il via libera alla partenza di Frattesi, Mkhitaryan e Acerbi. In bilico la permanenza di Diouf. L’ Inter di Cristian Chivu sta già pianificando la rivoluzione che la proprietà Oaktree intende attuare in estate. Con il 21° scudetto ormai a un passo e la finale di Coppa Italia conquistata, la dirigenza nerazzurra valuta un profondo rinnovamento generazionale, volto a rendere la rosa più giovane e sostenibile per il 2026. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, rivoluzione a centrocampo: Frattesi verso l’addio, Chivu punta sul ringiovanimento della rosa. Lo scenario.🔗 Leggi su Internews24.com
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