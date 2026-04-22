In Calabria, il settore agricolo si trova a fronteggiare un periodo difficile, segnato da danni causati da recenti alluvioni e da un aumento delle frodi alimentari. Le piogge intense hanno provocato danni alle coltivazioni, mentre le truffe nel settore alimentare continuano a mettere in crisi la filiera. Questa situazione evidenzia le sfide quotidiane di un comparto che fatica a mantenersi stabile.

Il settore primario calabrese affronta una stagione di estrema vulnerabilità, sospeso tra le ferite lasciate dagli eventi meteorologici e la minaccia silenziosa delle frodi alimentari. Durante la Giornata Mondiale della Terra, Franco Aceto, alla guida di Coldiretti Calabria, ha tracciato un quadro che vede nelle aziende agricole locali strette tra l’urgenza dei risarcimenti per i danni alle colture e la necessità di una difesa strutturale del territorio e della legalità produttiva. Le piene che hanno colpito le zone limitrofe al fiume Crati nei mesi scorsi hanno messo in ginocchio diverse realtà produttive, mettendo a rischio l’intero ciclo stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: agricoltura sotto assedio tra piene e agropirateria

Agriturismo Costantino: multifunzionalità in Agricoltura

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