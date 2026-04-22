Byd nell’incendio al deposito in Cina non c’entrano le batterie | cos’è successo

Il 14 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in un parcheggio multipiano a Shenzhen, in Cina, coinvolgendo un deposito di un’azienda automobilistica. Le autorità hanno escluso che le batterie dei veicoli elettrici siano state all’origine del rogo, chiarendo che non sono state trovate prove che indichino questa causa. Le indagini sono ancora in corso per determinare le ragioni dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Non sono state le batterie dei veicoli elettrici a causare l’ incendio divampato in un parcheggio multipiano Byd a Shenzhen, in Cina, il 14 aprile 2026. Le analisi tecniche hanno infatti individuato l’origine del rogo in un’area interessata da lavori di ristrutturazione. Un contesto ad alto rischio operativo, dove l’incendio è partito durante le attività di cantiere. Una dinamica già vista in episodi analoghi, come quello di Notre Dame nel 2019. Le auto elettriche sono state coinvolte solo in un secondo momento. Anche le esplosioni visibili nei video sono da considerare conseguenze del fuoco, non il punto di partenza. Fire at a factory of BYD, the biggest EV maker in the World, in Shenzen, China.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Byd, nell’incendio al deposito in Cina non c’entrano le batterie: cos’è successo Notizie correlate Leggi anche: Il bus, il rogo, il passeggero cosparso di benzina: cos’è successo nell’incendio di Kerzers in Svizzera Dalla lavanda alle batterie al sodio: i rifiuti agricoli entrano nello stoccaggio energeticoCon l’espansione delle fonti rinnovabili, il tema dei materiali per lo stoccaggio dell’energia è diventato sempre più centrale, spingendo la ricerca... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cina, incendio al deposito di auto elettriche della BYD a Shenzen: le immagini; Incendio nello stabilimento BYD a Shenzhen: fiamme e fumo nero sulla città, nessuna vittima; Incendio alla fabbrica BYD in Cina, cosa è successo davvero nel maxi parcheggio di Shenzhen; L’incendio della fabbrica BYD a Shenzhen: fiamme nel deposito, ma la produzione non si ferma. BYD: incendio nella fabbrica di Shenzhen, coinvolte auto di prova e a fine vitaScopri cosa è successo allo stabilimento BYD a Shenzhen: un incendio ha creato molti danni ma le cause sono ancora sconosciute. sicurauto.it L’incendio della fabbrica BYD a Shenzhen: fiamme nel deposito, ma la produzione non si fermaUn grande incendio si è sviluppato nella fabbrica BYD di Shenzhen da dove si è alzata una grande colonna di fumo che ha invaso la città ... newsauto.it Gwm rientra nel vecchio continente per sfidare Byd e Chery. La gamma è composta da suv ibridi di taglia media e modelli di livello premium. Motorizzioni ibride plug-in o elettriche - facebook.com facebook A fuoco migliaia di BYD in un deposito in Cina #fuoco #byd #deposito #cina #autoelettriche x.com