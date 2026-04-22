Lo scontro politico tra le forze di governo e l'opposizione si accende nuovamente, con dichiarazioni che attirano l’attenzione. Un esponente di rilievo critica pubblicamente un altro leader, definendolo “codardo”, e fa riferimento anche a un’altra figura politica. La discussione riguarda la posizione delle diverse forze riguardo alla Russia e alle recenti decisioni prese in Parlamento, alimentando un clima di tensione.

Lo scontro politico sulla Russia torna ad accendersi con toni particolarmente duri. A intervenire è stato il leader di Azione, Carlo Calenda, che durante la trasmissione Tagadà su La7 ha rivolto accuse pesanti nei confronti di Matteo Salvini, chiamando in causa anche la posizione dell’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Al centro del dibattito le recenti dichiarazioni del propagandista russo Vladimir Solovyev, figura ritenuta vicina al Cremlino, che nei giorni scorsi aveva rivolto insulti ad alcuni esponenti politici italiani. Un episodio che ha riacceso il confronto interno sul rapporto tra Italia e Russia, ma soprattutto sulle reazioni della politica nazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bufera politica, Calenda durissimo: “Salvini codardo”. E tira in ballo anche Meloni

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