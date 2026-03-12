Seedorf bacchetta Allegri | tira in ballo anche i figli

L’ex centrocampista del Milan ha criticato l’attuale allenatore rossonero, Allegri, con una frecciatina che coinvolge anche i figli dell’allenatore. La sua dichiarazione ha fatto molto discutere online. Nel frattempo, il Milan ha ottenuto una vittoria nel derby, riaccendendo le speranze di vincere lo scudetto, con la squadra di Allegri che si prepara alla fase conclusiva del campionato sperando in altri passi falsi dell’Inter.

