Un’intervista tra una conduttrice e un’atleta, prevista su una rete nazionale, è stata improvvisamente cancellata. La decisione di non trasmetterla arriva dopo un disaccordo riguardo al montaggio dei contenuti registrati. La discussione tra le due figure si era svolta in seguito ai successi dell’atleta ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ma non è stato possibile trovare un accordo sulla presentazione delle immagini.

L’intervista tra la conduttrice Fagnani e l’atleta Brignone non verrà trasmessa su Rai2. La decisione di annullare il confronto, avvenuto dopo i traguardi della campionessa ai Giochi di Milano-Cortina 2026, scatta a seguito di un disaccordo sulla gestione dei contenuti registrati. Il mancato accordo sulle modifiche al montaggio. La mancata messa in onda del colloquio con la campionica olimpica deriva da una divergenza insanabile tra la produzione di Belve e lo staff dell’atleta. Una volta terminata la registrazione, Brignone avrebbe manifestato la volontà di sottoporre l’intervista a interventi di taglio, puntando a modificare alcuni passaggi che non avrebbero incontrato il favore della sciatrice e dei suoi consulenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brignone e Fagnani: intervista bloccata, lo scontro sul montaggio

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