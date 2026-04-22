Brighton v Chelsea | commenti aggiornamenti gol e statistiche

Stasera il Chelsea affronta la trasferta a Brighton, cercando di migliorare la propria posizione in classifica e di mantenere vive le chance di qualificazione in Champions League. La partita si gioca alle 20:30 e le squadre si sfidano con l’obiettivo di ottenere punti importanti in questa fase della stagione. Sono previsti commenti, aggiornamenti in tempo reale, gol e statistiche relative all’incontro.

2026-04-21 20:30:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Chelsea si dirige stasera a Brighton cercando di ravvivare le speranze di Champions League dopo un periodo torrido. Liam Rosenior è sotto crescente pressione con i Blues che hanno registrato sei sconfitte in sette partite: l’unica vittoria è arrivata in FA Cup contro il Port Vale, in difficoltà nella League One. La battuta d’arresto del fine settimana contro il Manchester United li ha lasciati a sette punti dal Liverpool, quinto in classifica, con la consapevolezza che non potranno esserci ulteriori errori, a partire dall’Amex. Il Brighton ha perso solo una delle ultime sette partite ed è in piena corsa per un posto in Europa League.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Brighton v Chelsea: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche Premier League Matchday 10 Full schedule: Clashes, Contenders ,Table & Top Scorers, Notizie correlate Leggi anche: Liverpool-Brighton: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per il quarto turno della FA Cup Chelsea v Manchester United: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche2026-04-18 20:30:00 Breaking news: 101 Great Goals è un editore globale di notizie sui media calcistici dedicato alla produzione di contenuti per una... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il progetto Chelsea sta fallendo: in estate serve cambiare strategia; Why Cole Palmer Isn’t Playing for Chelsea vs. Brighton; Brighton vs Chelsea – Team News: Desperate Rosenior drops formation change for away game; Brighton vs Chelsea FC - H2H, Confronta Squadre. Il Chelsea perde 3-0 contro il Brighton e arriva un dato pesantissimo: per la prima volta da novembre 1912, i Blues hanno perso cinque partite consecutive di campionato senza segnare nemmeno un gol. Brighton 3-0 Chelsea Chelsea 0-1 Man United - facebook.com facebook Sprofondo #Chelsea: Blues ko col #Brighton e quinta sconfitta consecutiva. #Real di misura con l’ #Alaves x.com