Brescia | 25 aprile in Castello
Il 25 aprile, il Castello di Brescia si apre alla città offrendo un luogo dove le persone possono vivere una giornata all'insegna della musica, del cibo e della socializzazione. Durante l'evento, il castello diventa uno spazio pubblico accessibile a tutti, con attività pensate per coinvolgere i visitatori e rendere più vivace l’atmosfera. L'iniziativa si svolge nel contesto della festa del 25 aprile, giornata della Liberazione.
Sabato 25 aprile il Castello di Brescia si trasforma in uno spazio aperto alla città, dove trascorrere una giornata all’insegna della musica, del cibo e della convivialità. Un appuntamento pensato per vivere la festa della Liberazione in modo informale, tra amici, famiglie e gruppi di giovani, in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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