Borsa | Tokyo apertura in ribasso -0,35%
La Borsa di Tokyo apre la giornata con una perdita dello 0,35%, seguendo il calo registrato dagli indici azionari nelle altre principali piazze finanziarie. L’andamento negativo si riflette in un calo delle quotazioni di diversi titoli, senza che siano stati annunciati eventi specifici a influenzare il mercato in questa fase. La seduta si presenta quindi sotto il segno del ribasso, con gli operatori che monitorano con attenzione le variazioni quotidiane.
La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, in scia al ritracciamento degli indici azionari Usa, mentre aumenta l'incertezza sull'esito dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, nel conflitto in Medio Oriente, dopo l'estensione della tregua decisa dal presidente Usa Donald Trump, con il prezzo del petrolio Brent che tratta sotto i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,35%, a quota 59.143, con una perdita di 206 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 159,20, ed è poco variato sull'euro a 187,10.🔗 Leggi su Lanazione.it
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