La Borsa di Tokyo ha aperto in calo, registrando una perdita dello 0,41%. La seduta di venerdì si presenta all'insegna di vendite che hanno interessato diversi comparti, portando l'indice principale a scendere leggermente rispetto alla chiusura precedente. Gli investitori monitorano da vicino le notizie economiche e le variazioni dei mercati internazionali, mentre le azioni di alcuni settori mostrano segnali di pressione. La giornata si svolge senza eventi significativi di rilievo.

TOKYO, 17 APR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che il Nikkei si è assestato sui massimi di sempre e mentre prevale l'ottimismo sul proseguimento delle trattative Iran-Usa per un accordo sulla guerra in Medio Oriente. In apertura l'indice di riferimento della piazza giapponese segna una flessione dello 0,41% a quota 59.271.41, con una perdita di 246 punti. Sul fronte monetario lo yen si svaluta sul dollaro a 159,20 e sull'euro a 187,50.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%)

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Che buffa situazione: escono dati non ottimali di bilancio per $SEIF (editore del @fattoquotidiano) e in borsa vengono scambiate solo 2000 azioni, senza nessuna variazione nelle quotazioni stesse. CONTROVALORE: 2000 × 0,24 = 480 EURO. QUATTROCE x.com