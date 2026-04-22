Borsa | l' Europa apre positiva cauto ottimismo sull' Iran

Le borse europee hanno iniziato la giornata con segnali di rialzo, spinta da un atteggiamento di cauta fiducia. Questa fase di ottimismo si è consolidata dopo che il presidente degli Stati Uniti ha comunicato il prolungamento di una tregua con l’Iran, influenzando i mercati finanziari. La sessione si apre quindi con movimenti positivi, senza variazioni significative rispetto alle sessioni precedenti, e con gli operatori che monitorano attentamente le notizie internazionali.

Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo. Sui mercati torna un cauto ottimismo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il prolungamento della tregua con l'Iran. Sotto i riflettori anche gli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Avvio in rialzo per Francoforte (+0,42%), Parigi (+0,4%) e Londra (+0,11%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: l'Europa apre positiva, cauto ottimismo sull'Iran Notizie correlate Borsa: l'Asia chiude positiva, cauto ottimismo per l'IranLe Borse asiatiche chiudono positive mentre si attendono sviluppi sulle tensioni in Medio Oriente. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda al Medio Oriente; Borsa: l'Europa apre in calo e guarda a trattative Usa-Iran; Borsa: l'Europa apre in calo e guarda a trattative Usa-Iran; Borsa: l'Europa apre in calo e guarda a trattative Usa-Iran. Borsa: l'Europa apre positiva, cauto ottimismo sull'IranLe Borse europee avviano la seduta in terreno positivo. Sui mercati torna un cauto ottimismo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il prolungamento della tregua con l'Ira ... ansa.it Borsa: l'Europa apre in calo e guarda a trattative Usa-IranEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Una borsa può rompere un'amicizia Tutte le edizioni di #Zelig sono disponili in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook