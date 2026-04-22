Borsa | Europa chiude in calo tra timori Iran e trimestrali

Le principali borse europee hanno concluso la giornata in perdita, nonostante il rialzo dei mercati statunitensi. Le oscillazioni sono state influenzate da notizie contrastanti provenienti dal Medio Oriente e dai risultati trimestrali diffusi dalle aziende quotate. Gli investitori hanno mostrato cautela in una giornata caratterizzata da tensioni internazionali e dati aziendali. La chiusura dei mercati europei si è verificata dopo una sessione di negoziazioni che ha evidenziato questa dinamica.

Le Borse europee chiudono la seduta in calo, ignorando l'andamento positivo dei listini americani. Dal Medio Oriente arrivano notizie contrastanti e le trimestrali influenzano i mercati. Parigi è la peggiore (-0,9%), Francoforte ha perso lo 0,3%, Londra lo 0,2% e Madrid lo 0,75 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Europa chiude in calo tra timori Iran e trimestrali Notizie correlate Borsa: l'Europa chiude debole, timori per la tregua Usa-IranLe Borse europee chiudono deboli, in scia con Wall Street che migliora dopo un avvio negativo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla Fed; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,3%) nonostante il rally di Amplifon (+5%). Bene anche Mediobanca-Mps; Piazza Affari chiude ben comprata insieme all'Europa; Le Borse reggono alle nuove tensioni in Iran. Milano a -0,17% con petrolio sopra 100 $. Borsa: Europa chiude in calo tra timori Iran e trimestraliLe Borse europee chiudono la seduta in calo, ignorando l'andamento positivo dei listini americani. Dal Medio Oriente arrivano notizie contrastanti e le trimestrali influenzano i mercati. Parigi è la ... ansa.it Borsa: Europa paga timori Iran e non sfrutta rally Wall Street, Milano -0,25%Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - L'ottimismo di Wall Street che viaggia sui record non contagia le Borse europee, preoccupate per lo stallo dei ... ilsole24ore.com La borsa del cambio: 1°genito vs 2°genito • #umorismo #parodia #mamme #risate #comico - facebook.com facebook Sebbene la speculazione in borsa sia piuttosto frequente in caso di eventi eccezionali come una guerra, il tempismo con cui stanno avvenendo questi grandi movimenti intorno al petrolio li rende eccezionali, e probabilmente illegali x.com