Nelle ultime ore si sono scatenate discussioni riguardo alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2026. Durante un Q&A, è stato confermato che la candidata principale per la guida del programma è una nota presentatrice, ancora da ufficializzare. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e i fans, mentre le trattative ufficiali continuano a svolgersi con riservatezza.

Poche ore fa vi ho confermato nel nostro Q&A che Belen è in pole per la conduzione dell’Isola dei Famosi, rivista e corretta per l’edizione 2026. Così come ho pure suggerito una messa in onda su Italia 1 perchè il nuovo linguaggio del reality, a parer mio interessante e attuale, condanna tuttavia il programma ad un sonoro flop che potrebbe decretarne la fine. Ma questa è un’altra storia. L’aspetto divertente è che si litiga per la conduzione. Non perchè sia divertente litigare, sia chiaro. Ma c’è chi spinge Belen (ed è facile immaginare chi!), chi continua a volere Alessia Marcuzzi; e il sito di Banijay che, invece, annuncia Veronica Gentili. Simona Ventura, invece, pare non sia stata mai una delle ipotesi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Si litiga per la conduzione dell’Isola dei Famosi

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