BookCity 2026 | la sfida di ritrovare la ragione tra i libri

La quindicesima edizione di BookCity Milano, che si terrà dal 23 al 29 novembre 2026, è stata presentata oggi a Palazzo Marino con un titolo che richiama le suggestioni letterarie dell’Orlando Furioso: Il senno sulla Luna. Sette giorni di eventi saranno dedicati a libri, riflessioni e momenti di svago, sotto la direzione artistica dello scrittore Marco Balzano, con l’obiettivo di portare la cultura nei quartieri, nelle scuole, nelle biblioteche e negli spazi pubblici della città. Tra letteratura e realtà sociale: la sfida del senso critico. Il tema scelto per quest’anno nasce dall’episodio in cui Astolfo viaggia verso il satellite terrestre per recuperare la ragione perduta di Orlando.🔗 Leggi su Ameve.eu

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