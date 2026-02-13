Il tumore è sparito ora sto lavorando per ritrovare me stessa Le parole di mio padre? Ha ragione | la confessione di Teddi Mellencamp

Teddi Mellencamp ha raccontato di aver superato il cancro, una battaglia che le ha cambiato la vita. La causa è stata una diagnosi difficile e lunga, che l’ha portata a riflettere su se stessa e sul suo percorso. Ora, l’attrice si dedica a ritrovare la sua serenità, dopo aver affrontato mesi di trattamenti. Nel frattempo, ha condiviso con i fan che si sente in buona forma e pronta a riprendere le sue attività quotidiane.

Teddi Mellencamp ha parlato apertamente del cancro in un intervista a “ Page Six “. L’attrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: “Penso di essere in buona forma”. La 44enne è tornata sulle parole pronunciate dal padre John Mellencamp al podcast di Joe Rogan “Joe Rogan Experience”. A gennaio, il musicista aveva dichiarato che la figlia sta soffrendo a causa del tumore: “Ha avuto un cancro al cervello. Sta ancora soffrendo, ma è una guerriera “. Teddi ha ripreso le parole del papà, sottolineando che il peso non è solo fisico ma anche mentale. L’artista ha dichiarato: “Penso che quando mio padre ha detto “soffre”, intendesse ciò di cui non si parla spesso: come ci si sente dopo tutti gli interventi e tutti gli esami .🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

