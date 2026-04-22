L’ex calciatore ha commentato le difficoltà della nazionale italiana, sottolineando che le regole attuali penalizzano molto la squadra. Ha anche espresso la convinzione che, tra i vari allenatori, l’unico in grado di invertire la rotta sia un certo tecnico, che ha definito come l’unica soluzione possibile. La sua opinione è stata rilasciata durante un podcast dedicato al tema.

di Angelo Ciarletta Loris Boni ha parlato della crisi del calcio italiano, facendo il nome dell’unico tecnico secondo lui in grado di risollevare la situazione della nazionale. L’ex centrocampista Loris Boni, che ha militato tra le fila di Sampdoria e Roma, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24 per parlare del calcio italiano e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni. Buongiorno Loris. Con lei vorrei cominciare analizzando quello che è un difficile momento per il calcio italiano dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale. Lei che fu acquistato a 19 anni dalla Sampdoria può dirci cosa ci sia di diverso rispetto ai suoi tempi e quali sono le soluzioni per riportare l’Italia ai Mondiali? « Sicuramente la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale è grande.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boni commenta la crisi della nazionale: «Abbiamo regole che ci penalizzano in maniera gravissima. Nuovo ct? Per me l’unica soluzione è lui» – PODCAST

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