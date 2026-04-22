Bologna conquista il mondo | 5,4 milioni di turisti e il boom digitale

Bologna si conferma una meta molto apprezzata dai turisti internazionali, con circa 5,4 milioni di visitatori registrati. La città ha rafforzato la propria presenza nel settore turistico puntando sulla digitalizzazione e sulla valorizzazione del patrimonio culturale. La gestione dei flussi di visitatori verso l’area metropolitana è stata ottimizzata per favorire un’esperienza più fluida e organizzata. Questi fattori contribuiscono a mantenere Bologna tra le mete più visitate a livello globale.

Bologna si conferma un polo magnetico per il turismo internazionale, consolidando la propria capacità di attrarre visitatori dall’estero grazie a una strategia che integra digitalizzazione, valorizzazione del patrimonio culturale e una gestione oculata dei flussi verso l’area metropolitana. I dati relativi all’anno 2025 delineano una destinazione capace di registrare 5,4 milioni di presenze e 2,27 milioni di arrivi, con una componente straniera che ormai incide per oltre la metà del totale, raggiungendo picchi del 61%. L’evoluzione del profilo del viaggiatore e la forza dell’offerta digitale. La proiezione della città verso i mercati globali non è casuale, ma frutto di un lavoro di promozione mirato su nazioni specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna conquista il mondo: 5,4 milioni di turisti e il boom digitale Notizie correlate Caltanissetta conquista l’Europa: boom di turisti per la Pasqua 2026L’amministrazione comunale di Caltanissetta ha espresso gratitudine verso la cittadinanza e le realtà associative per l’avvenuta conclusione dei riti... Arena di Verona: l’opera conquista USA e UK con un boom di turistiLa Fondazione Arena proietta il proprio modello operativo verso i mercati anglosassoni, consolidando la presenza del brand veronese a Londra e New... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gue Oliveira: il potere dell’acconciatura emozionale conquista il mondo; Dalla polvere di Abidjan alla Florida fino a Lipsia, Diomande alla conquista del mondo (e forse del Liverpool); Asd Disabili, il Faenza Blu conquista il terzo posto nel Campionato regionale di baskin; Aldo De Dominicis, un napoletano per il mondo: il suo Demetra conquista Amsterdam e il Gambero Rosso. Sardo per scelta: Manfredi conquista il mondo e porta i Quattro Mori sul podio di HoustonSul podio più alto del mondo, nel silenzio carico di adrenalina che precede l’annuncio del vincitore, Alessandro Manfredi stringe una bandiera che racconta una scelta di vita: i Quattro Mori. La ... unionesarda.it L’Università di Bologna è l’ateneo più sostenibile d’Italia e tra i primi dieci al mondoBologna, 5 dicembre 2025 – Un primato che si conferma e un nuovo traguardo che fa il giro del mondo: l’Università di Bologna si colloca al nono posto assoluto nella classifica GreenMetric 2024, che ... ilrestodelcarlino.it La vittoria della #Juventus sul #Bologna ha portato i bianconeri sempre più vicina alla conquista di un posto in #Champions League, importante anche per il discorso #calciomercato - facebook.com facebook La #Juventus vince facile contro il #Bologna e conquista tre punti importantissimi che la portano a cinque punti di distacco da Roma e Como. #JuveBologna #JuventusBologna #Juve #ForzaJuve #ForzaJuventus x.com