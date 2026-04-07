Caltanissetta conquista l’Europa | boom di turisti per la Pasqua 2026

A Caltanissetta, durante la Settimana Santa del 2026, si è registrato un aumento di visitatori provenienti da altri paesi europei. L’amministrazione comunale ha ringraziato la comunità locale e le associazioni per aver concluso con successo i tradizionali riti pasquali. La città ha visto un afflusso di turisti che ha coinvolto diverse realtà del territorio, contribuendo a un incremento degli arrivi stranieri durante il periodo festivo.

L’amministrazione comunale di Caltanissetta ha espresso gratitudine verso la cittadinanza e le realtà associative per l’avvenuta conclusione dei riti della Settimana Santa 2026. L’iniziativa, che ha il coinvolgimento della Diocesi locale, si è conclusa con un bilancio positivo in termini di partecipazione e organizzazione. Il percorso spirituale ha toccato momenti cardine della tradizione nissena, partendo dalla processione dedicata a Gesù Nazareno e proseguendo attraverso le scene della Passione di Cristo. Il programma ha incluso l’antico corteo della Real Maestranza, il passaggio delle Varicedde e delle Vare, culminando nel momento di fede legato al Cristo Nero durante il Venerdì Santo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta conquista l’Europa: boom di turisti per la Pasqua 2026 Pasqua 2026: 600mila turisti in Campania, boom internazionaleL’affluenza turistica a Pasqua 2026 promette di raggiungere i 600mila visitatori in tutta la Campania, con un picco di 400mila soli presenze nel... Sole caldo e boom di turisti: a Lecco la Pasqua è un’estate anticipataLecco, 4 aprile 2026 – Il termometro che segna 23 gradi centigradi, il lago finalmente calmo dopo il vento forte dei giorni scorsi, il sole che si...