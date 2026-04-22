Boeing trimestre in rosso meglio delle attese aumenta produzione del 737 Max

Boeing ha annunciato che nel prossimo trimestre intende incrementare la produzione del suo aereo più venduto, il 737 Max, passando dalle attuali 42 unità mensili a 47 entro l'estate. La decisione arriva dopo che il gruppo ha riportato un trimestre in perdita, ma con segnali di miglioramento sui conti. La produzione aumenterà per far fronte alle esigenze del mercato e sostenere i risultati finanziari.

WASHINGTON, APR 22 - Boeing prevede di aumentare la produzione del suo aereo più venduto, il 737 Max, portandola dalle 42 unità mensili attuali alle 47 di questa estate, in una mossa obbligata per arginare le perdite del gruppo, i cui conti sono in miglioramento. Il numero uno Kelly Ortberg, parlando con la Cnbc, ha detto che la compagnia sta "ricevendo riscontri molto positivi sulla qualità" degli aerei da parte dei clienti e che "tutto procede secondo i piani". Nel primo trimestre, Boeing ha registrato una perdita di 20 centesimi per azione, al netto delle voci straordinarie, contro la stima di un rosso di 83 centesimi, su ricavi cresciuti del 14%, a 22,22 miliardi di dollari, a fronte di 21,78 miliardi di previsione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boeing, trimestre in rosso meglio delle attese, aumenta produzione del 737 Max Notizie correlate Boeing 737 MAX perde una ruota durante un pesante atterraggio, panico a bordoPaura a bordo di un volo Air India, rimasto seriamente danneggiato durante le fasi di atterraggio. Panoramica sull’argomento Si parla di: Boeing, trimestre in rosso meglio delle attese, aumenta produzione del 737 Max. Boeing, trimestre in rosso meglio delle attese, aumenta produzione del 737 Max- WASHINGTON, APR 22 - Boeing prevede di aumentare la produzione del suo aereo più venduto, il 737 Max, portandola dalle 42 unità mensili attuali alle 47 di questa estate, in una mossa obbligata per ... ansa.it Boeing, perdita 1° trimestre ridotta a 7 milioni usd e ricavi +14%La Boeing ha annunciato una riduzione delle perdite nel primo trimestre dell'anno, grazie ad una ripresa degli ordini in tutte le divisioni ... teleborsa.it