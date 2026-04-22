Blitz all’alba in via Cadorna | polizia e carabinieri liberano la moschea di Costa Masnaga

Da leccotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci del giorno di mercoledì 22 aprile, forze dell’ordine hanno effettuato un intervento in via Cadorna, portando alla liberazione di una moschea a Costa Masnaga. L’operazione ha concluso una lunga vicenda iniziata più di venticinque anni fa, con l’obiettivo di ripristinare la situazione legale dell’immobile. L’intervento è avvenuto congiuntamente tra polizia e carabinieri, senza registrare particolari incidenti.

Il mattino di mercoledì 22 aprile ha segnato la conclusione di una vicenda che dura da oltre un quarto di secolo. A Costa Masnaga, nel cuore della Brianza lecchese, il Comune è rientrato in possesso dell'immobile di via Cadorna 8, per anni utilizzato dall'associazione La Speranza come luogo di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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