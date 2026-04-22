Blitz all’alba in via Cadorna | polizia e carabinieri liberano la moschea di Costa Masnaga

Alle prime luci del giorno di mercoledì 22 aprile, forze dell’ordine hanno effettuato un intervento in via Cadorna, portando alla liberazione di una moschea a Costa Masnaga. L’operazione ha concluso una lunga vicenda iniziata più di venticinque anni fa, con l’obiettivo di ripristinare la situazione legale dell’immobile. L’intervento è avvenuto congiuntamente tra polizia e carabinieri, senza registrare particolari incidenti.

Il mattino di mercoledì 22 aprile ha segnato la conclusione di una vicenda che dura da oltre un quarto di secolo. A Costa Masnaga, nel cuore della Brianza lecchese, il Comune è rientrato in possesso dell'immobile di via Cadorna 8, per anni utilizzato dall'associazione La Speranza come luogo di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sgomberata la moschea abusiva di Costa Masnaga. Questa volta nessuna resistenza (né bambini o anziani)