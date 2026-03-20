Al Bioparco di Roma si tiene l’evento “Il Luna park delle foreste”, che combina giochi a tema e attività educative per sensibilizzare il pubblico sulla natura. L’iniziativa propone un percorso interattivo incentrato sulla biodiversità delle foreste, coinvolgendo visitatori di tutte le età in momenti di divertimento e apprendimento. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e invita a scoprire l’ambiente naturale attraverso attività ludiche.

Cosa: Evento di sensibilizzazione “Il Luna park delle foreste” con giochi a tema e attività educative. Dove e Quando: Oasi del lago presso il Bioparco di Roma, domenica 22 marzo dalle ore 11.00 alle 16.00. Perché: Promuovere la tutela degli ecosistemi forestali e la conservazione delle specie a rischio attraverso il gioco. In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, il Bioparco di Roma si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per accogliere grandi e piccini in un’esperienza che coniuga il gioco tradizionale con la consapevolezza ambientale. Domenica 22 marzo, l’Oasi del lago diventerà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: il “Luna park delle foreste”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Luna Park delle Foreste approda al Bioparco di Roma: divertimento e scienza

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