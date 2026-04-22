Biodiversità | in Italia scomparsi 200.000 alveari 1 alimento su 2 contiene residui pesticidi

In Italia sono scomparsi circa 200.000 alveari negli ultimi anni, secondo dati recenti. Inoltre, uno studio ha rilevato che circa la metà degli alimenti presenti sul mercato contiene residui di pesticidi. Greenpeace Italia ha avviato una petizione per chiedere la sospensione dell’uso di pesticidi e proteggere la salute pubblica e ambientale. La questione riguarda la tutela della biodiversità e la sicurezza alimentare nel Paese.

BIODIVERSITÀ: IN ITALIA SCOMPARSI 200.000 ALVEARI, 1 ALIMENTO SU 2 CONTIENE RESIDUI PESTICIDI. GREENPEACE ITALIA LANCIA PETIZIONE PER CHIEDERNE LO STOP Roma, 21 aprile -Fino al 48% degli alimenti sugli scaffali italiani contiene residui di pesticidi.1 Nella frutta superano spesso punte del 70%.1 Glifosato, imidacloprid e acetamiprid sono tra le sostanze più utilizzate per contrastare erbe infestanti, funghi e insetti: un cocktail di veleni che può avere impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Lo ricorda, in occasione della Giornata della Terra (22 aprile), Greenpeace Italia, che lancia una petizione per chiedere lo stop all'uso dei pesticidi e una maggiore tutela della biodiversità del pianeta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Biodiversità: in Italia scomparsi 200.000 alveari, 1 alimento su 2 contiene residui pesticidi Notizie correlate I minori scomparsi in Italia sono 11.000, la storia di Kata è l’ultimo gialloRoma, 16 febbraio 2026 – Sulle circa 25mila denunce di scomparsa registrate in Italia nel 2025, il 70-75% riguarda minori. Leggi anche: Enrico Brignano: “I 7 Re di Roma” superano le 200.000 presenze, un successo teatrale che attrae e fa ridere l’Italia. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Greenpeace: in Italia scomparsi 200.000 alveari; Greenpeace: stop ai pesticidi negli alimenti; Italia: 200.000 alveari in meno. Un alimento su 2 ha pesticidi. Italia: 200.000 alveari in meno. Un alimento su 2 ha pesticidiGreenpeace chiede lo stop ai pesticidi in occasione della Giornata della Terra e lancia una petizione per proteggere la biodiversità. lavocedivenezia.it La Giornata della Terra: perché la salute è «una» e non riguarda solo noi. La Terra vive una triplice crisi planetaria: cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità. Con una temperatura media salita di 1.3°C, il collasso di foreste e ghiacciai è gi facebook Su #PeopleAndNature, la review del #Cnr sul rapporto tra #archeologia e #biodiversità: oltre 240 studi, condotti su oltre 1400 siti archeologici internazionali, evidenziano il ruolo attivo delle aree archeologiche per la tutela della biodiversità. Leggi cnr.it/it/new x.com