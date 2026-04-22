Bimbi Down da mamme giovani? Dietro la sindrome anche una reazione autoimmune | lo studio che cambia tutto

Uno studio recente ha evidenziato che, oltre alle cause genetiche note, la sindrome di Down potrebbe essere collegata anche a una reazione autoimmune. La ricerca ha analizzato casi di bambini con questa condizione e ha riscontrato una possibile correlazione con risposte immunitarie specifiche. La scoperta apre nuove prospettive sulla comprensione delle cause alla base della condizione e potrebbe influenzare futuri approcci diagnostici e terapeutici.

(Adnkronos) – La sindrome di Down, in alcuni casi, potrebbe dipendere anche da una reazione autoimmune: un meccanismo di auto-attacco che porta gli anticorpi materni a bersagliare la membrana di rivestimento dell'ovocita, e che potrebbe spiegare perché a volte anche una mamma giovane può concepire un bimbo con trisomia 21. Lo suggerisce uno studio coordinato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Perché anche le mamme giovani possono avere figli con Sindrome di Down. Il possibile ruolo degli autoanticorpiUna componente autoimmune, finora poco esplorata, potrebbe contribuire alla genesi della Sindrome di Down anche indipendentemente dall’età materna. Ictus, lo studio che cambia tutto: ?25% di rischio con la dieta “giusta”Mentre negli Stati Uniti prende piede una nuova piramide alimentare che rivaluta carni rosse, latticini interi, burro e persino sego animale, la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sindrome di Down, la ricerca cambia tutto: ecco quando l'età della madre non conta; Trisomia 21, anche una reazione autoimmune dietro la Sindrome di Down; Trisomia 21, anche una reazione autoimmune dietro la Sindrome di Down; Trisomia 21, anche una reazione autoimmune dietro la sindrome di Down. ’Run4rare’ lanciata da tre mamme. Corsa per i bimbi con malattie rareL’idea è quella di colorare piazza del Popolo di blu, il colore abbinato alla ricerca scientifica dedicata alla malattie rare, in particolare quelle che colpiscono i bambini. Dalla determinazione di ... ilrestodelcarlino.it Famiglie arcobaleno: a Milano riconosciuti 77 bimbi figli di due mamme. E il Comune lancia un vademecumNel 2025 il Comune ha registrato 77 atti di nascita di bambine e bambini figli di due mamme, a seguito della sentenza n.68/2025 della Corte Costituzionale, del 22 maggio 2025. Palazzo Marino ha ... milano.corriere.it Erika, la maestra d'asilo di Treviso con sindrome di Down: «Capisce i bambini come pochi altri» - facebook.com facebook