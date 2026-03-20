Bernardo Silva Juventus super proposta della dirigenza bianconera al fuoriclasse lusitano | i dettagli su contratto e ingaggio

La dirigenza della Juventus ha presentato un'offerta a Bernardo Silva, centrocampista portoghese. La proposta riguarda un contratto e un ingaggio specifici, i dettagli sono stati resi noti. La trattativa tra il club e il giocatore si concentra su questi aspetti, senza comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi futuri. La decisione finale dipende dalla risposta del giocatore e dalle valutazioni del club.

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