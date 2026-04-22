Ben 330 partecipanti per la ' Nico Run 2026' | sport inclusione e divertimento alla pista di atletica di Cesena

La Nico Run 2026 ha visto la partecipazione di 330 persone alla pista di atletica di Cesena, in una giornata caratterizzata da sole e temperature calde. L’evento ha coinvolto atleti di diverse età, proponendo un mix di sport, inclusione e divertimento in un’atmosfera informale. La manifestazione si è svolta senza particolari problemi, attirando pubblico e partecipanti desiderosi di condividere momenti di sport all’aperto.

Sono stati 330 i partecipanti che hanno animato la Nico Run 2026, ospitata nella suggestiva cornice della pista di atletica di Cesena, in una giornata baciata dal bel tempo e da temperature dal sapore quasi estivo. “Runner e camminatori - spiega una nota - ognuno con il proprio ritmo, hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Riccione, sport e inclusione alla "Walk&Run for Women"Conto alla rovescia per la “Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne”, la manifestazione di attività motoria non competitiva...