Nella recente puntata di Belve, l’intervista alla sciatrice Federica Brignone è stata cancellata poco prima della trasmissione. La decisione è stata comunicata durante la registrazione, senza ulteriori dettagli ufficiali. La conduttrice ha spiegato che si è trattato di una scelta improvvisa, senza indicare le ragioni dietro questa sospensione. La puntata è andata comunque in onda senza l’intervista prevista, suscitando curiosità tra il pubblico e i media.

La nuova stagione di Belve non smette di far discutere. Ogni edizione del programma di Francesca Fagnani porta con sé momenti imprevedibili, ospiti che sorprendono e interviste che diventano virali. Ma, come ormai accade ciclicamente, c’è anche un appuntamento che scompare dal palinsesto senza mai arrivare in tv. Questa volta al centro dell’attenzione c’è l’intervista a Federica Brignone, registrata nelle scorse settimane e poi improvvisamente accantonata per “motivi editoriali”. Una scelta che ha acceso la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori, soprattutto perché non è la prima volta che un incontro già registrato viene messo da parte.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belve, salta l’intervista a Federica Brignone: cosa è successo davvero dietro le quinte

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