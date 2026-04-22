Bellinzago torna la Mostra mercato di primavera | una giornata tra artigianato e sapori

Sabato 25 aprile, le vie di Bellinzago Novarese si riempiranno di bancarelle e stand dedicati all’artigianato e ai prodotti locali, in occasione della tradizionale Mostra mercato di primavera. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questo periodo, vede la presenza di espositori e visitatori provenienti dalla zona. La giornata si svolgerà tra iniziative, degustazioni e opportunità di acquisto.

Sabato 25 aprile, le strade di Bellinzago Novarese si animano per la consueta Mostra mercato di primavera. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Bellinzago Novarese, promette una giornata ricca di appuntamenti per tutte le età, con un programma che copre l'intera giornata, dalle ore 9 fino alle.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Fiori, artigianato e pure sapori. Torna la festa della primaveraÈ tornato Flora et Decora, uno degli appuntamenti più amati dai milanesi e dai visitatori che dà appuntamento al pubblico fino a domani nella storica... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bellinzago, torna la Mostra mercato di primavera: una giornata tra artigianato e sapori; Bellinzago si anima | il 25 aprile tra artigianato e divertimento.