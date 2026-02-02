Beautiful Anticipazioni Dal 09 Al 14 Febbraio 2026 | Ridge sfida Steffy!

Da lunedì a sabato, gli spettatori di Beautiful assisteranno a una settimana intensa, con prove di paternità che cambiano tutto e decisioni aziendali che fanno tremare la soap. Ridge si mette in gioco sfidando Steffy, mentre le alleanze si rimescolano e i colpi di scena non si fermano. La tensione sale, e il pubblico resta con il fiato sospeso.

Beautiful Anticipazioni Dal 09 Al 14 Febbraio 2026: Tra test di paternità sconvolgenti, decisioni aziendali esplosive e nuove alleanze, Beautiful prepara una settimana carica di tensione e colpi di scena. Lunedì 9 Febbraio 2026: Alla Forrester Creations l’aria è tesa fin dal mattino, perché le rivelazioni di Poppy scuotono equilibri già fragili e accendono sospetti difficili da ignorare. Katie mette RJ alle strette, cercando di capire quanto ci sia di vero sulla possibile paternità di Bill, mentre Li irrompe decisa, pronta ad avvertire Steffy che sua sorella avrebbe messo gli occhi su un nuovo uomo potente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 7 febbraio 2026 evidenziano tensioni tra Steffy e Finn, con un test DNA che rivela importanti novità sulla loro famiglia.

Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 12 al 17 gennaio 2026.

