Basta fumo e sedentarietà in ufficio | le aziende modello premiate da Ats Milano

Ats Milano ha riconosciuto 185 aziende che nel 2025 hanno implementato iniziative per promuovere la salute dei lavoratori, con attenzione a ridurre il fumo e favorire l’attività fisica in ufficio. Le aziende premiate sono state selezionate sulla base delle misure adottate per migliorare la qualità della vita sul posto di lavoro. Questo riconoscimento si inserisce in un progetto volto a incentivare pratiche salutari tra i dipendenti.

Ats città metropolitana di Milano ha premiato 185 aziende che nel corso del 2025 hanno adottato programmi per migliorare la salute dei propri dipendenti. Il riconoscimento riguarda 432 sedi operative distribuite tra l'area milanese e la provincia di Lodi. Le imprese coinvolte hanno applicato le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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