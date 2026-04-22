Bassetti | Aumento prezzi preservativi? I giovani li useranno ancora meno

Recentemente, un esperto ha commentato come l'aumento dei prezzi dei preservativi possa influenzare i comportamenti dei giovani, anticipando una diminuzione nell'uso di questi prodotti. Si prevede che le difficoltà legate alla crisi energetica abbiano ripercussioni anche sulla disponibilità e sui costi dei profilattici, con possibili conseguenze sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. La questione solleva interrogativi sulla relazione tra costi e comportamenti di prevenzione tra i giovani.

La crisi energetica e l'effetto sul caro profilattici avrà un impatto sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Ne è convito l'infettivologo Matteo Bassetti: i ragazzi "rinunciano a usarli perché nessuno gli dice che servono, almeno in Italia. Se poi costeranno di più saranno usati.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Matteo Bassetti: “Allarme sifilide, casi in aumento tra i più giovani” Leggi anche: Caro-traghetti e navi estate 2026: rischio prezzi in aumento e meno collegamenti Contenuti di approfondimento Preservativi, prezzo in aumento per effetto della guerra in IranSe il conflitto con l'Iran non finirà a breve, anche il prezzo dei preservativi è destinato ad aumentare. Lo ha annunciato il più grande produttore mondiale di condom, in un'intervista a Bloomberg, ri ... tg24.sky.it Preservativi più cari per la guerra in Iran: il leader della produzione globale annuncia un aumento del 30%Karex, colosso che rifornisce Durex e Trojan, annuncia rincari per l'aumento dei costi delle materie prime e problemi logistici ... ilfattoquotidiano.it