Baskin Campionati regionali la final four di Consandolo Faenza da podio sconfitta Bologna

Durante i campionati regionali di Baskin, la final four si è disputata a Consandolo. La squadra di Faenza ha ottenuto il terzo posto nel torneo Senior E, mentre Bologna è stata sconfitta in una delle partite. L’evento ha visto diverse squadre della regione competere per la posizione finale, con Faenza che si è distinta tra le migliori società partecipanti.

L’ Associazione Sportiva Disabili Faenza si conferma tra le migliori società regionali di Baskin, conquistando il terzo posto con una delle sue squadre nel Campionato di Baskin Senior E.I.S.I. Emilia Romagna Girone Nordovest e Sudest, conclusosi domenica scorsa con la final four a Consandolo. Sul terzo gradino del podio è salito il Baskin Faenza (contraddistinto dalla maglia blu), che ha superato 83-72 la Pgs Welcome Bologna nella finale per il terzo posto. Ad aggiudicarsi il titolo regionale è stata Reggio Emilia superando 88-62 la Magic Scandiano. Nei quarti di finale il Baskin Faenza aveva battuto 82-69 Ferrara e sempre nei quarti è arrivato anche il Faventia Baskin (che utilizza la maglia bianca), altra squadra dell’ASD Disabili Faenza, perdendo 74-87 con la Magic Scandiano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baskin Campionati regionali, la final four di Consandolo. Faenza da podio, sconfitta Bologna Notizie correlate Campionati Regionali di Nuoto di Fondo: Arduini, Galli e Piccininni campioni regionali a BolognaPolisportiva Riccione conquista 3 titoli regionali che rappresentano un eccellente risultato individuale per gli atleti, maturato al termine di gare... Nuoto. La New Team Giano sul podio dei campionati regionaliSi è conclusa con un risultato di assoluto rilievo la partecipazione della New Team Giano ai Campionati Regionali Master 2026 dello scorso weekend... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Baskin Campionati regionali, la final four di Consandolo. Faenza da podio, sconfitta Bologna; Asd Disabili, il Faenza Blu conquista il terzo posto nel Campionato regionale di baskin; La Virtus Bastia si aggiudica il secondo posto al Campionato Regionale Baskin Umbria; Domenica 19 aprile le decisive semifinali del campionato di Baskin. ASD Disabili Faenza: il Faenza Blu conquista il terzo posto nel Campionato regionale di baskin, il Faventia Bianca si ferma ai quarti di finaleFinale di brividi e soddisfazioni per le squadre dell’Associazione Sportiva Disabili Faenza nel Campionato di Baskin Senior E.I.S.I. Emilia-Romagna Girone ... ravennanotizie.it Baskin, Onions Rings eliminati ai quarti di finaleAnche per gli Onions Rings si conclude il campionato Regionale di Baskin dopo un quarto di finale giocato alla pari contro la forte compagine di Scandiano in un incontro che ha visto i pivot protagoni ... altarimini.it Il Baskin unisce e vince: podio provinciale per la 2B Artistico! Un terzo posto che brilla di inclusione. Si è conclusa con un intenso e sofferto risultato la partecipazione del nostro Liceo “Nolfi-Apolloni” alla fase provinciale dei campionati scolastici di Baskin. A po - facebook.com facebook