Le giovani atlete della Polisportiva Bozzano Brindisi si stanno preparando per una serie di partite importanti nel campionato di basket Under 15. Il loro girone è composto da squadre di livello elevato, che rappresentano un banco di prova significativo per le ragazze della squadra brindisina. La competizione si svolge nel contesto di un torneo che vede confronti con formazioni di diverse regioni italiane.

Le giovani atlete della Polisportiva Bozzano Brindisi si preparano a un test di altissimo livello nel del basket femminile giovanile. Il concentramento interzonale Under15, che avrà luogo in Emilia-Romagna a partire da venerdì 24 aprile, vedrà le biancoblu brindisine confrontarsi con realtà storiche e prestigiose del settore, puntando alla conquista di un posto tra le migliori squadre d’Italia. Il cammino verso l’Emilia-Romagna: dalla sconfitta regionale al successo contro il Cercola. La partecipazione a questo prestigioso appuntamento nazionale non è frutto del caso, ma il risultato di una resilienza sportiva che ha segnato l’intera stagione delle ragazze guidate da coach Rosaria Balsamo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket Under 15: la Bozzano sfida le grandi in un girone di fuoco

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