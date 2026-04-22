Barcellona vs Celta Vigo | aggiornamenti di testo gol e statistiche della Liga

Alle ore 21:00 si è disputata la partita tra Barcellona e Celta Vigo, con aggiornamenti in tempo reale su gol e statistiche della Liga. Durante la gara sono stati segnati diversi gol e sono state registrate varie azioni che hanno influenzato l’andamento dell’incontro. La partita si è conclusa con risultati aggiornati e dati statistici raccolti durante i novanta minuti di gioco.

2026-04-22 21:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Barcellona ha la possibilità di ristabilire il suo vantaggio di nove punti in testa alla Liga quando mercoledì ospiterà il Celta Vigo Il Real Madrid ha battuto l’Alaves in casa martedì portandosi a sei punti dal Barça, ma la squadra di Hansi Flick rimane la grande favorita per mantenere il titolo. Il Celta è sesto e ben posizionato per assicurarsi un posto nell’Europa League della prossima stagione, ma arriverà in Catalogna dopo una serie di quattro sconfitte in cinque partite in tutte le competizioni. “Abbiamo avuto un carico di lavoro molto pesante di partite e allenamenti”, ha detto l’allenatore Claudio Giraldez.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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