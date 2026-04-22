Autostrada paralizzata sei chilometri di coda

Da questa mattina, il traffico sulla rete autostradale e sulla tangenziale della città si è bloccato per circa sei chilometri di coda. Un camion in avaria, iniziato intorno alle 8, sta causando rallentamenti e ingorghi tra i punti di ingresso e uscita della zona. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Nessuna informazione ufficiale sui tempi di riapertura.

Ancora caos tra tangenziale e autostrade. Dalle 8 di oggi, 22 aprile, un camion in avaria sta mettendo in ginocchio il traffico sul nodo bolognese. Una coda di veicoli lunga 6 chilometri si registra sull'autostrada A14, tra gli svincoli di Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera. Il mezzo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente Notizie correlate Gravissimo incidente mortale, autostrada paralizzata: code per chilometriLa mattinata di venerdì si è trasformata in un incubo lungo uno dei principali snodi della viabilità del Nord Italia, dove un grave incidente... Frana riattivata dal maltempo: Molise, chiuso tratto di autostrada e interrotta la linea ferroviaria Pescara-Bari Possibili lesioni alla sede stradale. Sulla Napoli-Canosa sei chilometri di coda fra Candela e LacedoniaIl tratto di autostrada A14 Vasto sud-Termoli è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Autostrada paralizzata, sei chilometri di coda. Schianto in autostrada A1, traffico in entrambe le direzioni: code oltre 6 chilometri a ColleferroCode in entrambe le direzioni da chilometri fra Colleferro e Valmontone in A1, dove si è verificato un incidente fra più auto. Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it. fanpage.it Ancona, doppio scontro all'alba tra 5 camion: chiuso un tratto dell'autostrada A14, code lunghe chilometriANCONA - Doppio scontro all'alba coinvolge 5 camion: chiuso un tratto dell'autostrada A14, code lunghe chilometri. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 5 lungo l’autostrada A14, al km 227 ... corriereadriatico.it