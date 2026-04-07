A causa delle intense precipitazioni, una frana si è riattivata nel Molise, portando alla chiusura temporanea dell’autostrada A14 tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni. La linea ferroviaria Pescara-Bari è stata interrotta, con possibili danni alla sede stradale. Inoltre, sulla tratta Napoli-Canosa si sono formate sei chilometri di coda tra Candela e Lacedonia.

Il tratto di autostrada A14 Vasto sud-Termoli è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia. Si registrano code chilometriche. Analogamente è interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari. Il motivo risiede in una frana, di origine piuttosto retrodatata e che si è riattivata con il maltempo dei giorni scorsi nella zona di Petacciato, basso Molise. Controlli in corso in queste ore. Si ipotizzano lesioni alla sede stradale. Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Verso le 16:45, sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli, si registrano 6 km di coda per un cantiere di lavori di ammodernamento, al km 120. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana riattivata dal maltempo: Molise, chiuso tratto di autostrada e interrotta la linea ferroviaria Pescara-Bari Possibili lesioni alla sede stradale. Sulla Napoli-Canosa sei chilometri di coda fra Candela e Lacedonia

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