Domenica 3 maggio si terrà a La Bagnaia il Giardino dell’Eden, un evento patrocinato dal Comune di Siena e dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena. La manifestazione prevede esposizioni di auto d’epoca e performance musicali, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in una giornata dedicata al relax e alla scoperta. La location scelta è il parco di La Bagnaia, che ospiterà le diverse iniziative previste.

Il Giardino dell’Eden, evento patrocinato dal Comune di Siena e dalla Camera di Commercio Arezzo - Siena in programma domenica 3 maggio a La Bagnaia. Si tratta della seconda edizione di un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le eccellenze italiane attraverso un format che unisce auto d’epoca e auto moderne, artigianato, musica dal vivo, ospitalità e una selezione di realtà legate al Made in Italy. Nel corso della giornata saranno presenti 50 auto in esposizione all’interno dei giardini della location, insieme a una selezione di aziende espositrici legate al gusto, alla manifattura e alla qualità italiana. L’intento...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto d’epoca e musica a La Bagnaia

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