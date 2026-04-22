Aumento incontrollato di piccioni | scatta l' allarme igienico-sanitario a Futani il Comune scrive al Criuv

Il Comune di Futani ha inviato una richiesta al Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria per segnalare un aumento eccessivo di piccioni nel centro abitato. La comunicazione riguarda una situazione di emergenza igienico-sanitaria causata dalla presenza incontrollata di questi volatili. La richiesta mira a trovare soluzioni per gestire il problema e prevenire eventuali rischi per la salute pubblica.

Ha inviato una richiesta urgente al Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria, il Comune di Futani per segnalare una seria situazione di emergenza igienico-sanitaria nel centro abitato, dovuta alla incontrollata presenza di piccioni. E’ stata, in particolare, richiesta.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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