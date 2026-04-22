Audi terzetto di stelle alla Milano Design Week Tra prodotto F1 e archistar

Durante la Milano Design Week, nel cortile dell’Hotel Portait, si sono riunite tre protagoniste. Una vettura di Formula 1, la nuova Audi RS5 Avant e un’installazione chiamata Origin, realizzata dagli studi di architettura di Zaha Hadid. Gli oggetti e le opere sono stati esposti insieme in un contesto che unisce tecnologia, design e arte. La presenza di questi elementi ha attirato l’attenzione dei visitatori e dei media.

C’è un terzetto di star nel cortile del Portait, uno degli alberghi più cool di Milano: la vettura Audi di F1, la nuova RS5 Avant e l’imponente installazione Origin, creata da Zaha Hadid Architects. E’ la settimana del design e le case automobilistiche, nelle forme più svariate, la frequentano ormai tutte, più di quanto capiti nei tradizionali saloni dedicati alle quattro ruote. Nel centralissimo ex seminario arcivescovile, il grande padiglione circondato dall’acqua è un manifesto modernista nella storia antica di Milano, un esercizio tecnoartistico di notevole impatto. La superficie metallica opaca ricorda il titanio e cambia aspetto grazie...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi, terzetto di stelle alla Milano Design Week. Tra prodotto, F1 e archistar Notizie correlate Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo. Audi alla Milano Design Week tra performance e visione(Adnkronos) – Alla Milano Design Week, Audi consolida una presenza ormai strutturata, articolando un percorso che va oltre la semplice esposizione. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Audi alla Milano Design Week tra performance e visione. Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozioneUn ricco palinsesto organizzato dai Quattro Anelli anima gli spazi di Portrait Milano. Dai talk (con ospite, tra gli altri, Federica Brignone e Stefano Domenicali) alle anteprime nazionali (di Audi RS ... vanityfair.it RS5 e R26, l’era ibrida Audi va in scena alla Milano Design WeekMILANO – L’identitaria tecnologia ibrida Audi, cuore pulsante della nuova RS5 plug-in e della monoposto R26 impegnata nel mondiale di Formula 1, sbarca alla Milano Design Week con l’intento di aprire ... repubblica.it