Audi al FuoriSalone la performance nasce dal tempo | a Milano il racconto di una velocità che si costruisce

Durante la Design Week di Milano, un’azienda automobilistica presenta una mostra incentrata sulla relazione tra velocità e tempo. La performance non viene mostrata come un gesto improvviso, ma come un’espressione di un processo accurato e pianificato. La presentazione si concentra sull’evoluzione e sulla progettazione alla base di un risultato che si sviluppa nel tempo. La manifestazione si svolge nel contesto della settimana dedicata al design e all’innovazione.

Durante la Design Week milanese, Audi sceglie di raccontare la performance non come esibizione istantanea, ma come risultato di un percorso fatto di studio, precisione e visione. Alla Audi Night ospitata al Portrait Milano, il marchio dei quattro anelli ha trasformato il FuoriSalone in uno spazio di riflessione sul significato contemporaneo della velocità, intrecciando sport, architettura, tecnologia e design. Ne è emerso un racconto corale, in cui il concetto di prestazione si lega a quello di processo, di costruzione paziente, di cultura del dettaglio. Una serata tra design e pensiero. Per il tredicesimo anno consecutivo Audi presidia la Milano Design Week e, fino al 26 aprile, lo fa con un progetto che mette insieme installazione, dialogo e visione industriale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Audi al FuoriSalone, la performance nasce dal tempo: a Milano il racconto di una velocità che si costruisce Notizie correlate Audi alla Milano Design Week tra performance e visione(Adnkronos) – Alla Milano Design Week, Audi consolida una presenza ormai strutturata, articolando un percorso che va oltre la semplice esposizione. La credibilità si costruisce nel tempoGentile Direttore Feltri,in questi giorni si parla molto del presunto «caso» Piantedosi-Claudia Conte. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’automotive al Fuorisalone 2026; Automotive al FuoriSalone è innovazione. Due anteprime per Audi; Milano Design Week 2026, i modelli auto e i prototipi in anteprima; Milano Design Week 2026: tanti gli eventi a tema auto. Audi Origin al Portrait Milano: la risposta al sovraccarico sensorialeAudi al Portrait Milano con l'installazione Origin di Zaha Hadid Architects e le anteprime di RS 5 e della monoposto F1 R26: il design come filtro nel caos della città ... tgcom24.mediaset.it Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait MilanoDal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026 ... tgcom24.mediaset.it Prima di ogni partenza, non deve mancare la giusta organizzazione. Con lo spazio e la tecnologia Audi Italia, ogni attrezzatura trova il suo posto e la mente può concentrarsi solo sul prossimo traguardo. #wearefisi #Sponsoredby #Audi #AudiFISIOneAttitude # - facebook.com facebook Audi, Binotto: "La power unit è la sfida più grande. A Miami ci saranno aggiornamenti significativi" #F1 #Formula1 x.com